В Новосибирске сократят сроки проведения публичных слушаний и общественных обсуждений

Порядок проведения в Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний будет изменен. Сроки этих процедур сокращаются с трех до одного месяца. Решение поддержано комиссией по градостроительству Совета депутатов Новосибирска 18 апреля 2022.

Публичные слушания и общественные обсуждения предусмотрены Градостроительным кодексом РФ «в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности». Они должны проводиться по проектам планировки территорий, их благоустройства, при обсуждении генеральных планов. Фактически это механизм защиты жителей территории от произвола девелоперов и неудачных решений городских властей. При этом процедура публичных слушаний достаточно громоздкая. Необходимость сокращения сроков данных процедур в Новосибирске возникла после недавних решений на федеральном уровне, о поддержке бизнеса в условиях экономических санкций. Жители домов возле «Универсама» готовы бороться против высотной застройки в центре «В Градостроительный кодекс также внесены изменения процедур в связи с напряженной ситуацией в экономике. Особые акценты на поддержку строительной отрасли обозначены правительством РФ. Вышло несколько нормативных документов, в том числе и 58-ФЗ, в соответствии с которым в целях ускорения подготовки градостроительной документации для обсуждения строительства срок общественных обсуждений и публичных слушаний установлен не более 1 месяца», - пояснил начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев на заседании комиссии по градостроительству. В Новосибирской области создали штаб по стабилизации экономики региона Совету депутатов города Новосибирска предложено привести решения в соответствии с федеральным законодательством. Ранее на проведение публичных слушаний и общественных обсуждений по закону отводилось от 1 до 3 месяцев. Члены комиссии по градостроительству единогласно проголосовали за изменение порядка организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний. После решения сессии застройщикам в Новосибирске станет немного проще добиваться своего.

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