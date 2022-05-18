Адский котел открылся в асфальте на улице Кубовой в Новосибирске

Яма с кипятком образовалась на улице Кубовой в Новосибирске

Новосибирцы пожаловались на яму с кипящей водой в асфальте, которая образовалась возле подъезда жилого дома на улице Кубовой. С их слов, дефект на дороге учинили рабочие с соседней стройки.

Местные жители обеспокоены тем, что яма продолжает расти. В ней бурлит кипяток, и туда могут упасть дети и взрослые. Особенно опасно проходить мимо по ночам. «Двор перекопали строители поликлиники некоторое время назад. До сих пор дыру никто не заделал, а она продолжает расходиться. Детей мы боимся отпускать одних гулять – им же всё любопытно. Надеемся, что дом не обвалиться из-за этой трещины», - пишут жильцы в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». На ситуацию уже отреагировали в СГК. Повреждение дорожного полотна на Кубовой зафиксировали. «Дефект выявили на внутриквартальной трубе. Сейчас идут ремонтные работы, которые планируем завершить до конца недели», - ответили в пресс-службе компании Atas.info. Ранее в Новосибирске мусоровоз на ходу провалился под асфальт. Инспекторам ДПС даже пришлось перекрывать дорогу для эвакуации машины.

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