Адский котел открылся в асфальте на улице Кубовой в Новосибирске

Местные жители обеспокоены тем, что яма продолжает расти. В ней бурлит кипяток, и туда могут упасть дети и взрослые. Особенно опасно проходить мимо по ночам.
«Двор перекопали строители поликлиники некоторое время назад. До сих пор дыру никто не заделал, а она продолжает расходиться. Детей мы боимся отпускать одних гулять – им же всё любопытно. Надеемся, что дом не обвалиться из-за этой трещины», - пишут жильцы в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
На ситуацию уже отреагировали в СГК. Повреждение дорожного полотна на Кубовой зафиксировали.
«Дефект выявили на внутриквартальной трубе. Сейчас идут ремонтные работы, которые планируем завершить до конца недели», - ответили в пресс-службе компании Atas.info.
Ранее в Новосибирске мусоровоз на ходу провалился под асфальт. Инспекторам ДПС даже пришлось перекрывать дорогу для эвакуации машины.