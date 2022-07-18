Новосибирский губернатор поручил усилить подготовку к отопительному сезону

Глава региона отметил, что в этом году работы идут по плану. И темпы по подготовке теплосетей и котлованов к зиме нужно наращивать и усиливать дальше.
«Просьба обратить внимание на форсирование работ по подготовке к отопительному сезону. В этом году подготовка должна идти с навёрстыванием объёмов двух предыдущих лет, – подчеркнул Губернатор на оперативном совещании в Правительстве региона. – Я хотел бы увидеть это не только в Новосибирске, где отмечены рекордные объёмы ремонтных работ, но и во всех населённых пунктах всех муниципальных районов. Попрошу министерство ЖКХ и энергетики совместно с Управлением Ростехнадзора максимально строго подойти к получению актов готовности муниципалитетов к отопительному сезону и согласовать максимально короткий график обследования объектов».
В ответ губернатору доложили, что почти половина жилых домов готова к зиме. Котельные на 38%, а теплосети на 32%.