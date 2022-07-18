Новосибирский губернатор поручил усилить подготовку к отопительному сезону

Новосибирский губернатор поручил усилить подготовку к отопительному сезону
Новосибирский губернатор поручил усилить подготовку к отопительному сезону
18 июля, 17:11ГородФото: Медиахолдинг1Mi
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников приказал министерствам и мэрии ускорить подготовку к отопительному сезону 2022-2023. Поручение прозвучало на заседании оперштаба 18 июля.

Глава региона отметил, что в этом году работы идут по плану. И темпы по подготовке теплосетей и котлованов к зиме нужно наращивать и усиливать дальше.

«Просьба обратить внимание на форсирование работ по подготовке к отопительному сезону. В этом году подготовка должна идти с навёрстыванием объёмов двух предыдущих лет, – подчеркнул Губернатор на оперативном совещании в Правительстве региона. – Я хотел бы увидеть это не только в Новосибирске, где отмечены рекордные объёмы ремонтных работ, но и во всех населённых пунктах всех муниципальных районов. Попрошу министерство ЖКХ и энергетики совместно с Управлением Ростехнадзора максимально строго подойти к получению актов готовности муниципалитетов к отопительному сезону и согласовать максимально короткий график обследования объектов».

В ответ губернатору доложили, что почти половина жилых домов готова к зиме. Котельные на 38%, а теплосети на 32%.

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