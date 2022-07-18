От Кочек до Ордынки – под Новосибирском вновь занялись ремонтом проблемной трассы

От Кочек до Ордынки – под Новосибирском вновь занялись ремонтом проблемной трассы
От Кочек до Ордынки – под Новосибирском вновь занялись ремонтом проблемной трассы
18 июля, 08:36ГородФото: Медиахолдинг1Mi

В Новосибирской области отремонтируют проблемную трассу от Кочек

В Новосибирской области снова ремонтируют трассу от села Кочки до Ордынского района. Информацией поделились местные жители, которые увидели начало работ.

Ранее ремонт на автодороге уже делали, но спустя время она потрескалась – там появились выбоины. Известно, что дорога находится в ведомости ТУАД.

Там подтвердили новость, что вопросом о реставрации дорожного покрытия уже занимаются специалисты. Однако в ведомстве уточняют, что работы начнутся лишь в конце июля до начала осени.

Напомним, в Кировском районе Новосибирска подрядчик отремонтирует улицу Мира. На работы выделили почти 45 миллионов рублей. Конкурс разместили на официальном сайте госзакупок.

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