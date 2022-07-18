От Кочек до Ордынки – под Новосибирском вновь занялись ремонтом проблемной трассы

Ранее ремонт на автодороге уже делали, но спустя время она потрескалась – там появились выбоины. Известно, что дорога находится в ведомости ТУАД.
Там подтвердили новость, что вопросом о реставрации дорожного покрытия уже занимаются специалисты. Однако в ведомстве уточняют, что работы начнутся лишь в конце июля до начала осени.
Напомним, в Кировском районе Новосибирска подрядчик отремонтирует улицу Мира. На работы выделили почти 45 миллионов рублей. Конкурс разместили на официальном сайте госзакупок.