Мэр Новосибирска высказался за демонтаж железного забора на Вокзальной магистрали

Железный забор на Вокзальной магистрали, отделяющий тротуар от проезжей части, будет убран. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе онлайн-общения с журналистами в четверг, 18 августа. По словам мэра, он противник появления таких ограждений, которые горожане прозвали "могильными оградками". С одной стороны, заявил глава муниципалитета, они портят внешний вид города, с другой – мешают механизированной уборке тротуаров.
"Работы проводятся частным инвестором, надеемся, что это временное решение, и после того, как будет высажена живая изгородь, ее сегодня там нет, мы вернемся к вопросу убрать это железное ограждение", - сказал Анатолий Локоть. В качестве примера он привел участок Вокзальной магистрали, примыкающий к площади Гарина-Михайловского, где живая изгородь уже высажена.
Железный забор на одной из главных улиц Новосибирска начали монтировать несколько дней назад. Установка такого ограждения вызвала волну возмущения в социальных сетях.