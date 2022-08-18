Мэр Новосибирска высказался за демонтаж железного забора на Вокзальной магистрали

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что он против появления в городе железных заборов, отгораживающих тротуар от проезжей части. По словам главы муниципалитета, ограду уберут, как только власти будут готовы высадить на этом месте живую изгородь

Железный забор на Вокзальной магистрали, отделяющий тротуар от проезжей части, будет убран. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе онлайн-общения с журналистами в четверг, 18 августа. По словам мэра, он противник появления таких ограждений, которые горожане прозвали "могильными оградками". С одной стороны, заявил глава муниципалитета, они портят внешний вид города, с другой – мешают механизированной уборке тротуаров. "Работы проводятся частным инвестором, надеемся, что это временное решение, и после того, как будет высажена живая изгородь, ее сегодня там нет, мы вернемся к вопросу убрать это железное ограждение", - сказал Анатолий Локоть. В качестве примера он привел участок Вокзальной магистрали, примыкающий к площади Гарина-Михайловского, где живая изгородь уже высажена. Железный забор на одной из главных улиц Новосибирска начали монтировать несколько дней назад. Установка такого ограждения вызвала волну возмущения в социальных сетях.

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