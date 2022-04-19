Мэр Новосибирска потребовал увеличить темы ремонта дорог в городе

Мэр Новосибирска потребовал увеличить темы ремонта дорог в городе
Мэр Новосибирска потребовал увеличить темы ремонта дорог в городе
Сегодня, 13:04ГородФото: Медиахолдинг1Mi
Локоть поручил составить график работ, чтобы уложиться в срок.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил в ближайшее время увеличить темпы ремонта дорог горячим асфальтом. Об этом он заявил на аппаратном совещании 19 апреля.

Начальник департамента транспорта и дорожного благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев отчитался, что с 11 апреля в Новосибирске отремонтировали 3 509 кв. метров дорожного покрытия. Общий объем работ – 400 тысяч кв. метров. Их нужно выполнить к июню. Большую часть планируется завершить к 9 маю.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил в ближайшее время увеличить темпы ремонта дорог горячим асфальтом. Об этом он заявил на аппаратном совещании 19 апреля.

Начальник департамента транспорта и дорожного благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев отчитался, что с 11 апреля в Новосибирске отремонтировали 3 509 кв. метров дорожного покрытия. Общий объем работ – 400 тысяч кв. метров. Их нужно выполнить к июню. Большую часть планируется завершить к 9 маю.

«Задача — 400 000 квадратных метров. Вы за неделю сделали 1%. До конца мая осталось четыре недели, ну пять. Это 5%. Как вы будете выполнять это поручение — отремонтировать 400 000 квадратных метров?» — задал вопрос мэр Анатолий Локоть.

В ответ начальник департамента добавил, что объем работ будет увеличен.

«Подрядные организации в настоящее время активизируют свою работу. И в ночное время каждый день планируют увеличивать объемы работ», — объяснил Константин Васильев.

Глава города поручил составить график всех работ, чтобы понять какой объем ремонта необходимо производить ежедневно для завершения в срок.

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