Мэр Новосибирска потребовал увеличить темы ремонта дорог в городе

«Задача — 400 000 квадратных метров. Вы за неделю сделали 1%. До конца мая осталось четыре недели, ну пять. Это 5%. Как вы будете выполнять это поручение — отремонтировать 400 000 квадратных метров?» — задал вопрос мэр Анатолий Локоть.