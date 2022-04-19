Мэр Новосибирска потребовал увеличить темы ремонта дорог в городе

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил в ближайшее время увеличить темпы ремонта дорог горячим асфальтом. Об этом он заявил на аппаратном совещании 19 апреля.
Начальник департамента транспорта и дорожного благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев отчитался, что с 11 апреля в Новосибирске отремонтировали 3 509 кв. метров дорожного покрытия. Общий объем работ – 400 тысяч кв. метров. Их нужно выполнить к июню. Большую часть планируется завершить к 9 маю.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил в ближайшее время увеличить темпы ремонта дорог горячим асфальтом. Об этом он заявил на аппаратном совещании 19 апреля.
Начальник департамента транспорта и дорожного благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев отчитался, что с 11 апреля в Новосибирске отремонтировали 3 509 кв. метров дорожного покрытия. Общий объем работ – 400 тысяч кв. метров. Их нужно выполнить к июню. Большую часть планируется завершить к 9 маю.
«Задача — 400 000 квадратных метров. Вы за неделю сделали 1%. До конца мая осталось четыре недели, ну пять. Это 5%. Как вы будете выполнять это поручение — отремонтировать 400 000 квадратных метров?» — задал вопрос мэр Анатолий Локоть.
В ответ начальник департамента добавил, что объем работ будет увеличен.
«Подрядные организации в настоящее время активизируют свою работу. И в ночное время каждый день планируют увеличивать объемы работ», — объяснил Константин Васильев.
Глава города поручил составить график всех работ, чтобы понять какой объем ремонта необходимо производить ежедневно для завершения в срок.