Опоры эстакады четвертого моста готовы на 70% в Новосибирске

В Новосибирске выполнено 70% работ по установке опор левобережной эстакады четвертого моста через реку Обь. Об этом сообщили в пресс-службе группы-компаний «ВИС».
На сегодняшний день готовы 17 опор эстакады из 24. Также смонтировано больше 4000 тонн металлоконструкций.
По проекту четвертый мост свяжет улицы Станционную, Широкую и Станиславского, а также площади Энергетиков и Труда. Там предусмотрена автомобильная развязка на 26 съездов.
Для пешеходов создадут систему крытых наземных переходов. Один уже начали возводить на площади Энергетиков.
Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что строительство четвертого моста вызывает пыльные бури в городе.