С 1 мая в Новосибирске открывается сезон водных прогулок по Оби

С 1 мая в Новосибирске открывается сезон водных прогулок по Оби
С 1 мая в Новосибирске открывается сезон водных прогулок по Оби
Сегодня, 15:18ГородФото: Медиахолдинг1Mi
ООО «Речфлот» запустит прогулочные рейсы от Речного вокзала до Северо-Чемского жилмассива и Краснообска. Рейсы будут курсировать ежедневно с восьми утра.

В Новосибирске с 1 мая 2022 года откроется пассажирская навигация по Оби. Об этом сообщили на официальном сайте «Речфлота».

Уточняется, что отправление будет с 8 утра ежедневно. К примеру, торжественный рейс с развлекательной программой 1 мая состоится в 14:00. Отправление произойдет от Речного вокзала. Длительность: 2 часа. Стоимость билетов 900/700 рублей. Дети до 3-х лет бесплатно.

Цена обычного прогулочного проезда от Краснообска до Речного вокзала — 90 рублей, детский (от 5 до 10 лет) — 45 рублей. От Северо-Чемского до Речного вокзала 50 рублей — взрослый, 25 рублей — детский. Также действуют льготы на проезд (от 50 до 100%, в зависимости от категории). Для пенсионеров скидка 50%, бесплатный проезд — для инвалидов, участников войн, детей-сирот. Детям до 5 лет – бесплатно. Теплоход до конечной остановки будет идти 3 часа.

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