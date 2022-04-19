С 1 мая в Новосибирске открывается сезон водных прогулок по Оби

Цена обычного прогулочного проезда от Краснообска до Речного вокзала — 90 рублей, детский (от 5 до 10 лет) — 45 рублей. От Северо-Чемского до Речного вокзала 50 рублей — взрослый, 25 рублей — детский. Также действуют льготы на проезд (от 50 до 100%, в зависимости от категории). Для пенсионеров скидка 50%, бесплатный проезд — для инвалидов, участников войн, детей-сирот. Детям до 5 лет – бесплатно. Теплоход до конечной остановки будет идти 3 часа.