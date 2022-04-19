В Новосибирске на три месяца закроют проезд по улице Мясниковой

Как заявил гендиректор компании Сергей Арапов, с 2021 году на дороге вынули грунт и сделали щебеночное покрытие, а также обустроили котлован и переложили кабельные линии. Помимо этого, была реконструирована теплотрасса, установлен временный тротуар и часть бордюров. Для того чтобы запустить рабочее движение зимой, дорожники уложили сезонный асфальт.