В Новосибирске на три месяца закроют проезд по улице Мясниковой

В Новосибирске на три месяца закроют проезд по улице Мясниковой
В Новосибирске на три месяца закроют проезд по улице Мясниковой
Сегодня, 08:54ГородФото: Медиахолдинг1Mi
Движение откроют лишь в конце июля.

С 25 апреля на три месяца перекроют движение на улице Мясниковой в Новосибирске. Об этом сообщают в компании «СпецТрансСтрой». Ограничения движения затронут участок в районе дома №6 до пересечения с улицей Тюленина.

Как заявил гендиректор компании Сергей Арапов, с 2021 году на дороге вынули грунт и сделали щебеночное покрытие, а также обустроили котлован и переложили кабельные линии. Помимо этого, была реконструирована теплотрасса, установлен временный тротуар и часть бордюров. Для того чтобы запустить рабочее движение зимой, дорожники уложили сезонный асфальт.

В 2022 году во время работ старый асфальт уберут, и сделают новый. Также специалисты проведут ливневую канализацию, установят две остановки для общественного транспорта и три светофора. По двум сторонам улицы сделают заасфальтированные тротуары. Постоянное движение по улице Мясниковой запустят в конце июля.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новостиремонтдорогасегодня
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы