Фонтан забил из-под асфальта на улице Мичурина в Новосибирске

Коммунальную трубу прорвало под землей на улице Мичурина в Новосибирске днем 19 мая. Фонтан воды забил на прохожих и автомобили, припаркованные рядом.

Коммунальную трубу прорвало под землей на улице Мичурина в Новосибирске днем 19 мая. Фонтан воды забил на прохожих и автомобили, припаркованные рядом. Очевидцы рассказали, что вода рванула из-под асфальта на дороге возле стадиона «Спартак». При этом она была холодная, и это не привело к трагическим последствиям. Информацию о дефекте трубопровода на Мичурина подтвердили в пресс-службе СГК. Это произошло в ходе гидравлических испытаний теплосетей от ТЭЦ-5. «Наши специалисты оперативно отключили поврежденный участок и огородили место порыва трубопровода. Приступаем к ремонту. Вода негорячая, опасности для жизни горожан нет», - отметили в компании журналисту Atas.info. Сибирская генерирующая компания ранее предупреждала сибиряков о возможных коммунальных авариях. Горожанам напомнили соблюдать осторожность в период проверки труб на прочность и плотность.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter