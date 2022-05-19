Фонтан забил из-под асфальта на улице Мичурина в Новосибирске

Фонтан забил из-под асфальта на улице Мичурина в Новосибирске
Фонтан забил из-под асфальта на улице Мичурина в Новосибирске
19 мая, 17:42ГородФото: Медиахолдинг1Mi
Коммунальную трубу прорвало под землей на улице Мичурина в Новосибирске днем 19 мая. Фонтан воды забил на прохожих и автомобили, припаркованные рядом.

Коммунальную трубу прорвало под землей на улице Мичурина в Новосибирске днем 19 мая. Фонтан воды забил на прохожих и автомобили, припаркованные рядом.

Очевидцы рассказали, что вода рванула из-под асфальта на дороге возле стадиона «Спартак». При этом она была холодная, и это не привело к трагическим последствиям.

Информацию о дефекте трубопровода на Мичурина подтвердили в пресс-службе СГК. Это произошло в ходе гидравлических испытаний теплосетей от ТЭЦ-5.

«Наши специалисты оперативно отключили поврежденный участок и огородили место порыва трубопровода. Приступаем к ремонту. Вода негорячая, опасности для жизни горожан нет», - отметили в компании журналисту Atas.info.

Сибирская генерирующая компания ранее предупреждала сибиряков о возможных коммунальных авариях. Горожанам напомнили соблюдать осторожность в период проверки труб на прочность и плотность.

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