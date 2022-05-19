Губернатор Новосибирской области Травников расторг мусорную концессию с «Экологией»

Губернатор Новосибирской области Травников расторг мусорную концессию с «Экологией»
Губернатор Новосибирской области Травников расторг мусорную концессию с «Экологией»
19 мая, 10:26ГородФото: Медиахолдинг1Mi

Андрей Травников расторг мусорную концессию в Новосибирской области

Концессия по созданию в регионе мусоросортировочных комплексов расторгнута с «Экология-Новосибирск», однако, как с регоператором сотрудничество продолжиться. Об это заявил глава области Андрей Травников в ходе прямого эфира «Вести Новосибирск» 19 мая.

«Концессионное соглашение, подписанное в 2016 году, было не до конца проработано, по нему в 2018 году возникли вопросы, касающиеся расположения участков для строительства полигонов. Мы совместно с концессионером пытались внести изменения в условия соглашения, однако УФАС не нашла для этого юридической возможности. А с «Экология-Н как региональным оператором мы работу продолжаем», - сказал губернатор.

С решением Травникова согласился депутат областного Заксобрания Илья Поляков. На своей странице в Telegram-канале он написал, что предлагал расторгнуть концессию властям ещё в 2017 году. В итоге прошло 6 лет без сдвигов в сторону заводов.

«Благодарен главе региона за решительность и коллегам по Заксобранию за настойчивость. Наш комитет, профильный по этой теме, примет самое активное участие в выработке новых лучших решений для сферы оборота ТКО», - отметил Поляков, добавив, что в регионе скоро стартует новый конкурс для инвесторов на возведение мусоросортировочных заводов.

Напомним, конфликт властей с регоператором «Экология-Новосибирск» начался в апреле, когда водители мусоровозов устроили забастовку. Они жаловались на маленькую зарплату и негабаритную технику – отказывались выходить на работу, подали иски к компании. По итогу в мегаполисе возник мусорный коллапс. Несмотря на это, глава Новосибирской области дал мусоровывозящей компании шанс исправить ситуацию.

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