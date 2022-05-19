Состояние пешеходных мостов в Новосибирске не понравилось Горсовету

Как рассказал руководитель службы эксплуатация искусственных сооружений компании «Метро Мир» Виктор Слепец, с 2019 года им передали во владения 51 мост. При этом часть из них находятся в неудовлетворительном состоянии, в предаварийном и в аварийном. Кроме того, 33 сооружения (64,7% от всех мостов компании) не соответствуют нормативным требованиям.