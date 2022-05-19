Состояние пешеходных мостов в Новосибирске не понравилось Горсовету

Компания «Метро Мир», принадлежащая департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, раскритиковала состояние пешеходных мостов. Большинство из мостостроений находятся в неудовлетворительном аварийном состоянии, а на ремонт потребуются десятки миллионов рублей.
Как рассказал руководитель службы эксплуатация искусственных сооружений компании «Метро Мир» Виктор Слепец, с 2019 года им передали во владения 51 мост. При этом часть из них находятся в неудовлетворительном состоянии, в предаварийном и в аварийном. Кроме того, 33 сооружения (64,7% от всех мостов компании) не соответствуют нормативным требованиям.
Для качественного содержания всех мостов, необходимо 97,8 млн рублей. Чтобы просто привести предаварийные и аварийные сооружения – 47 млн рублей. Если их не отремонтировать, то придётся закрыть их для использования, отметил директор компании Александр Мысик.
Председатель комиссии Горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин предложил ввести трёхлетнюю программу для приведения мостов в удовлетворительное состояние. Этот вопрос поднимут на следующей сессии собрания. В заключение председатель комиссии Игорь Кудин предложил направить запрос о выделении средств на ремонт мостов непосредственно к мэру Анатолию Локтю, пишет Сибкрай.