Улицу Волочаевскую в Новосибирске плохо отремонтировали – кто будет ее чинить

Улицу Волочаевскую в Новосибирске плохо отремонтировали – кто будет ее чинить
Улицу Волочаевскую в Новосибирске плохо отремонтировали – кто будет ее чинить
19 мая, 08:57ГородФото: Медиахолдинг1Mi

Мэрия Новосибирска обязала подрядчика починить улицу за свой счет

Ремонт улицы Волочаевской начался в Новосибирске в прошлом году, но работы до сих пор не приняты.

В Новосибирске не приняли работу от подрядчика, который ремонтировал улицу Волочаевскую. Теперь они устранят недочеты за свой счет. Завершить ремонт планируется до 1 июля.

Ремонтом занималась компания АО «Новосибирскавтодор» еще в 2021 году. Вскоре были выявлены дефекты при строительстве тротуаров, поднятии смотровых колодцев на проезжей части, устройстве верхнего слоя покрытия на примыканиях.

18 мая заместитель мэра города Олег Клемешов выезжал проверить данный участок. Теперь там работают две бригады, которые поднимают колодцы и пожарные гидранты, чистят ливнёвки. На следующей неделе они должны начать ремонтировать тротуары. Контролирует процесс независимая группа инженеров.

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