Алкоголь не продадут: новосибирцы не смогут напиться на Дне города 26 июня

В Новосибирске ограничат продажу алкоголя в День города 26 июня

В воскресенье, 26 июня в Новосибирске будет действовать запрет на продажу алкоголя, соответствующее постановление подписал мэр города Анатолий Локоть – оно опубликовано на сайте муниципалитета.

Из документации следует, что продажу алкогольных напитков запретят в зонах, которые приближены к паркам и скверам. Это связано с тем, что основное празднование Дня города 26 июня будет проведено не на площади Ленина, а в зеленых зонах. Спиртное нельзя будет приобрести в десяти зонах - вокруг парка «Березовая роща», Затулинского парка, Бугринской рощи, Монумента Славы, Михайловской набережной и ГПНТБ, Первомайского парка и сквера Победы в Академгородке. Под запрет продажи крепких напитков попадает и центр города от площади Калинина до улицы Писарева и от улицы Нарымской до улицы Ипподромской. Добавим, что в этот день постановление предусматривает и закрытие всех летних кафе, веранд до 23:00.

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