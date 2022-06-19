Алкоголь не продадут: новосибирцы не смогут напиться на Дне города 26 июня

Из документации следует, что продажу алкогольных напитков запретят в зонах, которые приближены к паркам и скверам. Это связано с тем, что основное празднование Дня города 26 июня будет проведено не на площади Ленина, а в зеленых зонах.
Спиртное нельзя будет приобрести в десяти зонах - вокруг парка «Березовая роща», Затулинского парка, Бугринской рощи, Монумента Славы, Михайловской набережной и ГПНТБ, Первомайского парка и сквера Победы в Академгородке.
Под запрет продажи крепких напитков попадает и центр города от площади Калинина до улицы Писарева и от улицы Нарымской до улицы Ипподромской. Добавим, что в этот день постановление предусматривает и закрытие всех летних кафе, веранд до 23:00.