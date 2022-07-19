Как снесли, так и вернули – в Новосибирске снова установили снесённый «Дядя Дёнер»

Площадь Калинина очищают от незаконной торговли. Под «санкции» попал и киоск фаст-фуда «Дядя Дёнер» - сейчас павильон вернули. Его демонтировали в начале июля, как и другие объекты в рамках благоустройства площади перед установкой стелы «Город трудовой доблести». После сноса несколько предпринимателей обратились в Арбитражный суд и ведомство приняло обеспечительные меры.
«Собственники киосков говорят, что их основной аргумент в споре с мэрией Новосибирска – мораторий на снос законно установленных нестационарных торговых объектов, который введен в городе до конца 2022 года»,
передает BFM-Новосибирск.
Напомним, ранее демонтированный на площади Калинина газетный киоск вернули владельцу в Новосибирске. Ларек поврежден, его стены помяты, товар, который находился внутри, пришел в негодность. Бизнесмены намерены взыскать ущерб с мэрии.