Как снесли, так и вернули – в Новосибирске снова установили снесённый «Дядя Дёнер»

В Новосибирске на площадь Калинина вернули снесённый киоск «Дядя Дёнер»

После массового сноса несанкционированных установленных киосков бизнесмены начали оспаривать решение мэрии Новосибирска. После этого на прежние места были возвращены сразу несколько торговых точек.

Площадь Калинина очищают от незаконной торговли. Под «санкции» попал и киоск фаст-фуда «Дядя Дёнер» - сейчас павильон вернули. Его демонтировали в начале июля, как и другие объекты в рамках благоустройства площади перед установкой стелы «Город трудовой доблести». После сноса несколько предпринимателей обратились в Арбитражный суд и ведомство приняло обеспечительные меры. «Собственники киосков говорят, что их основной аргумент в споре с мэрией Новосибирска – мораторий на снос законно установленных нестационарных торговых объектов, который введен в городе до конца 2022 года», передает BFM-Новосибирск. Напомним, ранее демонтированный на площади Калинина газетный киоск вернули владельцу в Новосибирске. Ларек поврежден, его стены помяты, товар, который находился внутри, пришел в негодность. Бизнесмены намерены взыскать ущерб с мэрии.

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