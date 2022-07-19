Прокуратура займется нехваткой воды в поселке Ложок под Новосибирском

Прокуратура займется нехваткой воды в поселке Ложок под Новосибирском
Прокуратура займется нехваткой воды в поселке Ложок под Новосибирском
Вчера, 18:38Город
Управляющая компания "ЖКУ ННЦ" намерена обратиться в прокуратуру с требованием обязать поставщиков воды обеспечить бесперебойную подачу в жилые комплексы "Да Винчи" и "Горки Академпарка". Ресурсоснабжающая организация периодически прекращает водоснабжение, ссылаясь на нехватку мощностей скважин

Руководство управляющей компании ФГБУ "ЖКУ ННЦ" намерено обратиться в прокуратуру Новосибирской области по факту отключения от водоснабжения жилых домов, расположенных на территории поселка Ложок в нескольких километрах от Академгородка. Речь идет о коттеджном поселке "Горки Академпарка" и ЖК "Да Винчи".

"По факту предоставления МУП "Ложок" коммунального ресурса с перерывами, превышающими установленную продолжительность, ФГБУ "ЖКУ ННЦ" намерено направить обращение в прокуратуру Новосибирской области с требованием обязать МУП "Ложок" обеспечить бесперебойное водоснабжение в многоквартирных домах, расположенных в п. Ложок", - говорится в документе за подписью исполняющего обязанности директора "ЖКУ ННЦ" Валерия Кисса (есть в распоряжении редакции).

Ранее Atas.info рассказывал, что в жилых домах, построенных на землях, которые входят в так называемую "ось рекреации" проекта развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0", стали отключать воду с 23 до 6 часов утра. По словам главного инженера МУП "Ложок" Андрея Благодатного, мощность действующих скважин не позволяет обеспечить бесперебойную подачу воды. Специалист подчеркну, что одной из причин ухудшения ситуации стал ввод в эксплуатацию новых домов на землях Барышевского сельсовета.

В прошлом году жители "Горок Академпарка" выкладывали в соцсети видеоролик, где показывали ужасное состояние дороги, которая связывает Академгородок и поселок Ложок.

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