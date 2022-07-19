Тарифы ЖКХ подняли на 11,15% вместо 5,2% в Новосибирске с 1 июля

Тарифы ЖКХ подняли на 11,15% вместо 5,2% в Новосибирске с 1 июля
Тарифы ЖКХ подняли на 11,15% вместо 5,2% в Новосибирске с 1 июля
Вчера, 12:03ГородФото: atas.info
Индексация цен на коммунальные услуги произошла с 1 июля 2022 года в Новосибирске. Тарифы подняли по двум позициям на 11,15% вместо запланированных ранее 5,2%. Постановление №126 от 15.07.2022 подписал губернатор региона Андрей Травников.

Согласно документу, власти Новосибирской области с 1 июля 2022 года изменили индекс размера платы за услуги ЖКХ. Рост тарифа произошел из-за перехода региона в новую ценовую зону. Главный рост пришелся на горячее водоснабжение и отопление.

Таким образом, за холодную воду и водоотведение придется платить на 5,2% больше, за горячую на 11,15%. Отопление подорожает также на 11,15%, а электричество, газ, вывоз ТКО – на 5,2%.

«Это должны были сделать раньше, ведь в ценовую зону перешли ещё в 2021 году. Об этом писали обращение в Заксобрание представители мэрии, вопрос потом обсуждался и было принято решение о принятии изменений. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 января 2022 года», - рассказал Atas.info депутат Заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко.

Новосибирск, перейдя в ценовую зону, заключил договор с Сибирской генерирующей компанией на ремонт ветхих теплосетей. Так СГК инвестирует в эти работы, а город на протяжении 10 лет поднимает тарифы на отопление и электроэнергию, предоставляемые компанией населению. На этот же срок устанавливается индекс, на который цена будет повышаться в дополнение к инфляции.

По словам Агеенко, власти намеривались утвердить новые тарифы до декабря прошлого года, чтобы с 1 января 2022-го их ввести. Однако тогда это сделать не вышло, и цены подняли только с 1 июня.

«Но это не означает повышение тарифов в 2 раза, только индекса. Получается, что, если кто-то платил раньше 1000 рублей за коммунальную услугу, сейчас заплатит 1100», - пояснил депутат.

Стоит отметить, рост тарифов на услуги ЖКХ будет ограничен 9%, что не превысит инфляцию.

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