Два района Новосибирска оказались в лидерах по угонам автомобилей

Чаще всего автомобили угоняли в Ленинском и Октябрьском районах Новосибирска с начала 2022 года. Об этом сообщили на запрос Atas.info в ГУ МВД Новосибирской области.
«Угоны транспортных средств фиксировали больше в Ленинском и Октябрьском районах Новосибирска», - ответили в ведомстве.
Отмечено, что чаще всего с улиц города угоняли дорогостоящие внедорожники и кроссоверы. Речь об иномарках Huyndai, Kia и Toyota.
Напомним, ранее общественник и автоэксперт Владимир Кириллов рассказал Atas.info о том, что в Новосибирске сократилось количество автоугонов на 30%. Водители начали беспокоиться за свой транспорт после заявлений страховых компаний о ремонте по ОСАГО машин поддержанными запчастями.