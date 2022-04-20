Два района Новосибирска оказались в лидерах по угонам автомобилей

Два района Новосибирска оказались в лидерах по угонам автомобилей
Два района Новосибирска оказались в лидерах по угонам автомобилей
Сегодня, 12:01ГородФото: pixabay.com
В основном угоняли внедорожники и кроссоверы.

Чаще всего автомобили угоняли в Ленинском и Октябрьском районах Новосибирска с начала 2022 года. Об этом сообщили на запрос Atas.info в ГУ МВД Новосибирской области.

«Угоны транспортных средств фиксировали больше в Ленинском и Октябрьском районах Новосибирска», - ответили в ведомстве.

Отмечено, что чаще всего с улиц города угоняли дорогостоящие внедорожники и кроссоверы. Речь об иномарках Huyndai, Kia и Toyota.

Напомним, ранее общественник и автоэксперт Владимир Кириллов рассказал Atas.info о том, что в Новосибирске сократилось количество автоугонов на 30%. Водители начали беспокоиться за свой транспорт после заявлений страховых компаний о ремонте по ОСАГО машин поддержанными запчастями.

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