Древняя сосна из Новосибирской области может стать деревом года в России

Гигантское трехвековое дерево растет в парке имени О. Кошевого со времен провозглашения Российской империи – сосне уже 323 года. Она до сих пор привлекает внимание ученых и сибиряков.
«Дерево является свидетелем многих исторических событий: образования города, подвигов земляков. Оно претендует на победу», - отметили в министерстве экологии и природных ресурсов.
Древняя сосна претендует выиграть комплекс оздоровительных процедур. Отдать за деревце свой голос можно по ссылке до 1 августа 2022 года.