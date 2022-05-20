Древняя сосна из Новосибирской области может стать деревом года в России

Древняя сосна из Новосибирской области может стать деревом года в России
Древняя сосна из Новосибирской области может стать деревом года в России
Вчера, 13:35ГородФото: pixabay.com
Старинную Сей из Бердска Новосибирской области выставили на конкурс «Российское дерево года». Об этом сообщает региональное минприроды.

Гигантское трехвековое дерево растет в парке имени О. Кошевого со времен провозглашения Российской империи – сосне уже 323 года. Она до сих пор привлекает внимание ученых и сибиряков.

«Дерево является свидетелем многих исторических событий: образования города, подвигов земляков. Оно претендует на победу», - отметили в министерстве экологии и природных ресурсов.

Древняя сосна претендует выиграть комплекс оздоровительных процедур. Отдать за деревце свой голос можно по ссылке до 1 августа 2022 года.

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