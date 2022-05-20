На кладбище в Новосибирске разобьют парк и построят кафе

На кладбище в Новосибирске разобьют парк и построят кафе
На кладбище в Новосибирске разобьют парк и построят кафе
Вчера, 11:03ГородФото: Заксобрание НСО
Сквер «Воинский» благоустраивают на месте старого кладбища в Октябрьском районе Новосибирска. По проекту там появятся кафе, детские комплексы и велодорожки.

На днях, 19 мая, в сквере побывали с проверкой вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, депутаты горсовета Андрей Гудовский и Игорь Титаренко. Сейчас это роща на месте заброшенного кладбища, но в будущем, как обещал подрядчик, территория превратиться в настоящее природное место отдыха сибиряков.

В сквере «Воинском» уже можно встретить велосипедистов, домашних питомцев, белок и бегунов. Никого не пугает соседство со старыми могилами. К тому же рядом есть храм во имя святого страстотерпца царя Николая.

Фото:мэрия Новосибирска

«Сейчас поводится 1 этап благоустройства. Заканчивают устанавливать траншеи для проведения электричества в парке. Также готовимся проложить мощенную плитку на территории, обустроить велодорожки. После того как освещение смонтируют, начнётся монтаж твёрдых покрытий дорожки», - рассказала директор МАУ «Горзеленхоз» Наталья Цветкова.

Согласно дизайн-проекту, сквер озеленят и оснастят системами видеонаблюдения. Развернут детские комплексы, спортивные зоны и площадки для выгула собак. Также в центре парка построят кафе и туалеты.

Материалы по теме:
Новосибирск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы