На кладбище в Новосибирске разобьют парк и построят кафе

На днях, 19 мая, в сквере побывали с проверкой вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, депутаты горсовета Андрей Гудовский и Игорь Титаренко. Сейчас это роща на месте заброшенного кладбища, но в будущем, как обещал подрядчик, территория превратиться в настоящее природное место отдыха сибиряков.
В сквере «Воинском» уже можно встретить велосипедистов, домашних питомцев, белок и бегунов. Никого не пугает соседство со старыми могилами. К тому же рядом есть храм во имя святого страстотерпца царя Николая.
«Сейчас поводится 1 этап благоустройства. Заканчивают устанавливать траншеи для проведения электричества в парке. Также готовимся проложить мощенную плитку на территории, обустроить велодорожки. После того как освещение смонтируют, начнётся монтаж твёрдых покрытий дорожки», - рассказала директор МАУ «Горзеленхоз» Наталья Цветкова.
Согласно дизайн-проекту, сквер озеленят и оснастят системами видеонаблюдения. Развернут детские комплексы, спортивные зоны и площадки для выгула собак. Также в центре парка построят кафе и туалеты.