Три главные площадки Дня города-2022 назвали власти Новосибирска

Три главные площадки Дня города-2022 назвали власти Новосибирска
Три главные площадки Дня города-2022 назвали власти Новосибирска
Вчера, 15:53ГородФото: Дмитрий Тростников
Основные праздничные мероприятия Дня города 26 июня 2022 года в Новосибирске будут сосредоточены на трех площадках. При этом свои программы представят все парки и скверы во всех районах города

Празднование Дня города-2022 в Новосибирске 26 июня пройдет на трех основных площадках, сообщила вице-мэр Анна Терешкова. Центральным местом торжеств станет Михайловская набережная. Здесь в 9 утра пройдет зарядка с олимпийскими чемпионами, а через час состоится официальная церемония открытия праздника. В течение всего дня будут работать спортивные и детские площадки, свою программу представит Музей Новосибирска. Вечером гостей набережной ждет фестиваль фейерверков, которые будут запускать три команды с двух барж, установленных на водной глади Оби.

"Вторая по значимости площадка – около ГПНТБ, как мы говорим, наша сибирская ВДНХ. Департамент промышленности и инноваций будет показывать все достижения нашей промышленности, где можно будет посмотреть, чем мы гордимся. Третья площадка по значимости – Березовая роща", - сказала Анна Терешкова в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС.

В Березовой роще будут представлены различные общественные объединения города, от ТОСов до национальных автономий. Параллельно в парке будут проходить межрегиональный фестиваль народных ремесел.

Вице-мэр подчеркнула, что 26 июня все парки и зеленые зоны приготовили для горожан свои праздничные программы.

Ранее мы рассказывали о том, что 26 июня будет ограничена продажа алкоголя. Спиртное нельзя будет приобрести в десяти зонах - вокруг парка Березовая роща, Затулинского парка, Бугринской рощи, Монумента Славы, Михайловской набережной и ГПНТБ, Первомайского парка и сквера Победы в Академгородке. Под запрет продажи крепких напитков попадает и центр города от площади Калинина до улицы Писарева и от улицы Нарымской до улицы Ипподромской.

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