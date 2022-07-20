Экотропа, зелёные зоны и скейт-площадка: каким будет парк на реке в Новосибирске

«Было много споров, противоречий, были предложения построить там дорогу. Но в 2020 году мы приняли решение, что эта территория должна стать зеленой зоной. Привлекли к обсуждению вопроса жителей, общественников, депутатов, создали рабочую группу и приступили к созданию концепции будущего парка»,