Отопительный сезон может стартовать в Новосибирске 15 сентября

Тепло в дома жителей Новосибирска могут подать уже 15 сентября. О примерных сроках начала отопительного сезона-2022-2023 рассказали в СГК.

Компания планирует запустить тепло в квартиры новосибирцев в середине сентября. К слову, ещё в прошлом году отопление дали в октябре. «Теплосети готовы на 60%, график работ не нарушен. Можно предположить, что в начале осени удастся начать отопительный сезон», - отметили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании. Напомним, на недавнем аппаратном заседании в правительстве Новосибирской области губернатор Травников приказал усилить подготовку к сезону отопления. А сейчас во всю продолжаются гидравлические испытания теплосетей и в районах города поочереди отключают горячую воду. Также стоит отметить, с 2022 года в Новосибирске цена за отопление может вырасти до 11,15%.

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