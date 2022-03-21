Власти закупят 17 трамвайный остановок для Новосибирска на 3 млн рублей

Власти закупят 17 трамвайный остановок для Новосибирска на 3 млн рублей
Власти закупят 17 трамвайный остановок для Новосибирска на 3 млн рублей
Сегодня, 04:39ГородФото: сайт госзакупок
Итоги аукциона подведут в конце текущего месяца.

Для Новосибирска закупят остановки на 3 миллиона рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте государственных закупок.

17 новых павильонов закупит муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр организации дорожного движения». Конкурс уже объявлен.

Одна металлическая конструкция оценивается в 191 тысячу рублей. Все остановки обойдутся властям в более 3-х миллионов рублей.

Заявку на конкурс можно подать до 28 марта. В этот же день состоится аукцион. Итоги подведут к концу месяца.

Монтаж остановок необходимо сделать до первого дня лета. По требованиям заказчика, каждая новая остановка должна быть оборудована скамейкой, урной и соответствующими знаками.

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