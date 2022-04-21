Памятник Ленину в Новосибирске помыли к майским праздникам

В Новосибирске в дождливую погоду 21 апреля помыли памятник Владимиру Ильичу Ленина возле театра НОВАТ к дню рождения вождя, который состоится уже завтра, 22 апреля. Об этом рассказали в официальном Телеграм-канале мэрии Новосибирска.
Известно, что высота памятника – 6,5 метра. Мыли его сотрудники МАУ «Горзеленхоз». Для того, чтобы помыть всю скульптурную композицию, потребовалось три кубических метра воды с моющим средством.
Для чистки использовали мойки высокого давления. На участках, которые было сложно отмыть, работали щетками. Контролировала процесс мойки директор Горзеленхоза Наталья Цветкова. В последний раз памятник мыли в прошлом году с помощью сильного напора.
Напомним, также в Новосибирске отмыли памятник Покрышкину. Скульптуру перенесли в центр площади Карла Маркса.