Программа ночи музеев сегодня 21 мая 2022 в Новосибирске – где интересно и бесплатно

Акция «Ночь музеев-2022» стартовала в Новосибирске 21 мая

Акция «Ночь музеев-2022» стартовала в Новосибирске в субботу, 21 мая. Для горожан и гостей города развернули около 100 выставочных площадок по всему региону. Куда стоит заглянуть в мегаполисе, не раздумывая и где бесплатные экскурсии – в материале Atas.info.

В этом году основной темой события стала «Мода на традиции». Также многие музеи посвятили программы Году культурного наследия народов России и 85-летию Новосибирской области. Где самые увлекательные экспозиции и веселые программы: Вечеринку в стиле «Великого Гэтсби» организовали в Новосибирском музыкальном театре. «Клуб «Революция» подготовил для гостей экскурсии об архитектуре зданий и культурных событиях региона. В Новосибирском краеведческом музее гостям представят новую выставку о том, как в России зарождалось косторезное искусство, а в Музее Связи Сибири удастся поговорить с роботом Валерой. В Музее природы сегодня можно больше узнать о редких птицах и зверях, обитающих в Сибири, также обещают устроить пионерский поход. Побродить по домам жителе Ново-Николаевска, узнать их быт и оценить интерьер станет возможным в «Городской усадьбе» на Ленина, 23. Экскурсии будут идти каждый час бесплатно с 16:00. Ретротехнику приглашают посмотреть в Музей техники «Гараж» на улице Инской, 53. Там будут угощения и игры до 3 часов ночи. Фото: Медиахолдинг1Mi По криминальным переулкам города сибиряки пройдут от «Конторы инженера Будагова» на Большевистской, 7. В этом же музее проведут желающим мастер-класс по бритью опасной бритвой. А в Музее Железнодорожного района расскажут о пугающих и жестоких свадебных обрядах в Сибири – вход 100 рублей. Музей «Заельцовка» приглашает на дефиле в этнических костюмах. Также специалисты научат шить куклу-оберег. В Советском районе на улице Новоморская, 12а развернут двор для советских игр. Любителям кино придет по душе поход в Музей Документального кино на Романова, 26. Там участники сразятся в знании актеров кино, известных фраз из кино. Также им покажут голливудское немое кино в сопровождении тапера. А вот поучаствовать в боях викингов можно в Музее Дзержинского района. Самые большие и интересные площадки на Ночь музеев: Огромный ряд программ подготовили для новосибирцев в Музее «На набережной» - Обская, 4. Гостей приглашают прогуляться выставочным залам и по Михайловской набережной с экскурсоводом. Кто-то поиграет в шахматы и домино, а кто-то насладится поэтическим вечером. А вечером всех ждет джазовый концерт. Самой эпичной выставкой в этот день похвалится Музей мировой погребальной культуры – в народе Музей Смерти. На сцене выступят скрипачки знаменитой группы Silenzium и виолончелисты. В крематории состоится экскурсия «Вуаль памяти». Зрители смогут погрузиться в историю погребальной культуры, полежать в гробу, посидеть в старинных катафалках.

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