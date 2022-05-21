Водитель автобуса спас от смерти невнимательную девушку-пешехода в Новосибирске

Водитель автобуса спас жизнь девушки на пешеходном переходе в Новосибирске

Девушка едва не угодила под колеса автомобилей на пешеходном переходе – от гибели её спас водитель автобуса № 28 в Новосибирске. Инцидент сняли очевидцы и опубликовали в социальных сетях 20 мая.

Мужчина за рулем общественного транспорта внимательно смотрел на дорогу в тот момент, когда сибирячка сделал шаг по «зебре». Он успел резко дать по тормозам и этим спас девушке жизнь. По словам свидетелей, всё произошло на шестиполосой магистрали по улице Титова. Машины неслись по проезжей части, а девушка, наверно, задумалась о чем-то и чуть не погибла. Согласно правилам дорожного движения, пешеход должен смотреть по сторонам прежде, чем выходить на дорогу. Также водители обязаны его пропускать.

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