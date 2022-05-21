Водитель автобуса спас от смерти невнимательную девушку-пешехода в Новосибирске

Мужчина за рулем общественного транспорта внимательно смотрел на дорогу в тот момент, когда сибирячка сделал шаг по «зебре». Он успел резко дать по тормозам и этим спас девушке жизнь.
По словам свидетелей, всё произошло на шестиполосой магистрали по улице Титова. Машины неслись по проезжей части, а девушка, наверно, задумалась о чем-то и чуть не погибла.
Согласно правилам дорожного движения, пешеход должен смотреть по сторонам прежде, чем выходить на дорогу. Также водители обязаны его пропускать.