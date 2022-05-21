Военные устроили ночную разведку на «Терминаторе» над Новосибирском

Военные устроили ночную разведку на «Терминаторе» над Новосибирском
Военные устроили ночную разведку на «Терминаторе» над Новосибирском
Вчера, 18:54ГородФото: Википедия
Боевые вертолеты «Терминатор» курсировали в небе над Новосибирской ночью 20 мая. Так военные проводили разведку в рамках учений, сказали в пресс-службе ЦВО.

Экипажи летчиков на Ми-8АМТШ-В («Терминаторы») находили псевдо-противников и цели для уничтожения в округе Новосибирской области. Тренировались распознавать с высоты различные объекты.

«Летчики учили сажать вертолеты на различные площадки при помощи навигации. В ночное время использовали специальные ПНВ», - уточнили журналисту в Центральном военном округе.

Напомним, подобные тренировки у военных проводят каждый сезон и даже чаще. Иногда новосибирцы жалуются на шум ночью во время полетов авиатехники.

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