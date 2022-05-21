Военные устроили ночную разведку на «Терминаторе» над Новосибирском

Экипажи летчиков на Ми-8АМТШ-В («Терминаторы») находили псевдо-противников и цели для уничтожения в округе Новосибирской области. Тренировались распознавать с высоты различные объекты.
«Летчики учили сажать вертолеты на различные площадки при помощи навигации. В ночное время использовали специальные ПНВ», - уточнили журналисту в Центральном военном округе.
Напомним, подобные тренировки у военных проводят каждый сезон и даже чаще. Иногда новосибирцы жалуются на шум ночью во время полетов авиатехники.