Три салюта на День города в Новосибирске 26 июня 2022: где и когда смотреть

Место и время проведения праздничных салютов в День Города 26 июня 2022 назвали в мэрии Новосибирска. Кроме фестиваля фейерверков на Михайловской набережной в 22.45 будут еще салюты в Академгородке и Ленинском районе.

Как известно, салюта на пл.Ленина в центре Новосибирска не будет на 129-летие Новосибирска. Из-за остаточных коронавирусных ограничений празднование рассредоточено в парки районов города. Фестиваль фейерверков состоится на Михайловской набережной в воскресенье 26 июня 2022. Начало в 22.45, после концертной программы, хедлайнерами которой будут звезды МузТВ: Гузель Хасанова, группа «Рефлекс» и Анатолий Цой. Их участие подтвердила Atas.info заместитель мэра Анна Терешкова. Еще один праздничный салют анонсирован вечером в Ленинском районе, в парке Кирова. Звезды Муз-ТВ: стало известно, кто выступит на День города-2022 в Новосибирске И 5-минутный фейерверк состоится в Академгородке, на площадке перед ТРЦ «Эдем» на ул. Кутателадзе. Начало в 22.55. Об этом сообщили главы Ленинского и Советского районов в ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых Дню города 2022 . На 129-летие праздничных салютов в Новосибирске будет меньше, чем в допандемийную эпоху – тогда их число доходило до шести. Но хотя бы состоится само празднование Дня города Новосибирска оффлайн, чего не было из-за коронавируса в 2020 и 2021 годах. Программа праздника на сайте Atas.info.

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