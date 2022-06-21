Звезды Муз-ТВ: стало известно, кто выступит на День города-2022 в Новосибирске

Звезды Муз-ТВ: стало известно, кто выступит на День города-2022 в Новосибирске
Звезды Муз-ТВ: стало известно, кто выступит на День города-2022 в Новосибирске
21 июня, 17:09ГородФото: соцсети Гузель Хасановой и Анатолия Цоя

Имена звезд Муз-ТВ на День города Новосибирска 26 июня 2022 назвали в мэрии

Хедлайнерами главного концерта на Михайловской набережной в День города Новосибирска станут звезды Муз-ТВ. Их имена раскрыла вице-мэр города Анна Терешкова во время заседания оргкомитета по подготовке к празднику 21 июня.

«На главной сцене набережной в 20:30 выступят Гузель Хасанова, Анатолий Цой и группа Reflex», - ответила на вопрос Atas.info Терешкова.

Власти несколько недель держали в секрете имена знаменитостей, которые поздравят новосибирцев с Днем города. Но сегодня они решили их раскрыть.

На днях также стало известно, что на празднике выступит диджей Леонид Руденко. Его концерт состоится возле ТРК «Ройял Парк».

Напомним, День города в Новосибирске отмечают в последнее воскресенье июня. В 2022 году праздник выпадает на 26 число первого летнего месяца. Для зрителей готовят сотни торжественных программ.

Сюжеты:
День города 2022
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