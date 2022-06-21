Звезды Муз-ТВ: стало известно, кто выступит на День города-2022 в Новосибирске

«На главной сцене набережной в 20:30 выступят Гузель Хасанова, Анатолий Цой и группа Reflex», - ответила на вопрос Atas.info Терешкова.
Власти несколько недель держали в секрете имена знаменитостей, которые поздравят новосибирцев с Днем города. Но сегодня они решили их раскрыть.
На днях также стало известно, что на празднике выступит диджей Леонид Руденко. Его концерт состоится возле ТРК «Ройял Парк».
Напомним, День города в Новосибирске отмечают в последнее воскресенье июня. В 2022 году праздник выпадает на 26 число первого летнего месяца. Для зрителей готовят сотни торжественных программ.