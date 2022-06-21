Звезды Муз-ТВ: стало известно, кто выступит на День города-2022 в Новосибирске

Имена звезд Муз-ТВ на День города Новосибирска 26 июня 2022 назвали в мэрии

Хедлайнерами главного концерта на Михайловской набережной в День города Новосибирска станут звезды Муз-ТВ. Их имена раскрыла вице-мэр города Анна Терешкова во время заседания оргкомитета по подготовке к празднику 21 июня.

«На главной сцене набережной в 20:30 выступят Гузель Хасанова, Анатолий Цой и группа Reflex», - ответила на вопрос Atas.info Терешкова. Власти несколько недель держали в секрете имена знаменитостей, которые поздравят новосибирцев с Днем города. Но сегодня они решили их раскрыть. На днях также стало известно, что на празднике выступит диджей Леонид Руденко. Его концерт состоится возле ТРК «Ройял Парк». Три салюта на День города в Новосибирске 26 июня 2022: где и когда смотреть Напомним, День города в Новосибирске отмечают в последнее воскресенье июня. В 2022 году праздник выпадает на 26 число первого летнего месяца. Для зрителей готовят сотни торжественных программ.

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