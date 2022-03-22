17 многоквартирных домов в центре Новосибирска остались без тепла

Устранить дефект специалисты планируют сегодня, до 23:00. Отметим, что по данным "Яндекс.Погоды" сегодня достаточно тепло. Температура воздуха составляет - 6 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -8. Фиксируется сильный ветер.