Дороги перекроют на левом берегу Новосибирска из-за ремонта до 6 мая

В Новосибирске с 22 апреля по 6 мая закроют несколько участков дорог в Ленинском районе из-за ремонтных работ. Мэрия назвала улицы, где временно ограничат движение.
Для проезда транспорта закроют дорогу по улице Петропавловская до 6 мая. Также ограничения введут возле жилого дома на Титова, 41.
В центре левобережья участок проезжей части сузят на 3 метра. Специалисты ООО «НТСК» займутся ремонтом аварийной теплотрассы.
Также по 5 мая на 7 метров сузят часть проспекта Димитрова напротив дома Салтыкова-Щедрина, 1. На этом участке начнут ямочный ремонт.
В мэрии напомнили водителям, что в этот период нужно быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.