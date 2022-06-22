60 клозетов дополнительно прибавится в Новосибирске в День города 26 июня 2022

60 мобильных туалетов установят в Новосибирске в День города 26 июня

По случаю праздника и народных гуляний в Новосибирске увеличат число туалетов в День города 26 июня 2022. На заседании в мэрии власти города пообещали установить дополнительно 60 кабин. Достаточно ли этого, с учетом рассредоточения праздника по всем районам города? Раньше добавляли почти сотню.

Предусмотрены ли дополнительные удобства – туалеты - для новосибирцев в процессе празднования Дня города поинтересовался Анатолий Локоть. Мэр задал вопрос во вторник, в ходе заседания организационного комитета по подготовке мероприятий, посвящённых Дню города 2022 . Специалисты мэрии ответили, что планируется установка «всего 60 мобильных кабин на основных площадках – больше всего на Михайловской набережной». Установят и 40 дополнительных контейнеров сбора мусора. Звезды Муз-ТВ: стало известно, кто выступит на День города-2022 в Новосибирске Хватит ли 26 июня 60 туалетных кабин на все районы города? Торжества в честь 129-летия Новосибирска проводятся в парках всех районов. А максимальное сосредоточение публики целый день будет на главных площадках: Михайловской набережной и на пл. Пименова перед ГПНТБ. Остается надеяться, что организаторы оптимально распорядятся «туалетным фондом». И не повторится история 9 мая 2022, когда на Михайловской набережной в ожидании салюта скопились многие тысячи новосибирцев, и к немногочисленным платным туалетам выстроились безнадежные очереди. Три салюта на День города в Новосибирске 26 июня 2022: где и когда смотреть Буйство антисанитарии от которого иногда страдал центр Новосибирска после праздников в 90-е: валяющиеся бутылки и мокрые закутки, ушло в прошлое, благодаря практике установки кабин мобильных биотуалетов и запрета на продажу алкоголя в местах празднования. Но, для сравнения, в День города 2014 выставляли дополнительно 97 туалетных кабин. И большая их часть была сконцентрирована в эпицентре праздника - в центральных кварталах города. В Новосибирске на День города 26 июня 2022 не будут перекрывать пл. Ленина Напомним, что в День города 2022 году гуляний и салюта на пл.Ленина не будет.

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