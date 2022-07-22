Рухнувшее дерево чуть не пришибло автомобиль Chevrolet в Новосибирске

Рухнувшее дерево чуть не пришибло автомобиль Chevrolet в Новосибирске
Рухнувшее дерево чуть не пришибло автомобиль Chevrolet в Новосибирске
Вчера, 11:37ГородФото: очевидцев, АСТ-54

Дерево едва не упало на припаркованный автомобиль в Новосибирске

В пятницу, 22 июля в Ленинском районе Новосибирска сломанное дерево чуть ли не придавило спокойно стоящий автомобиль. Об этом Atas.info рассказали очевидцы, написав пост в соцсетях.

По словам горожан, инцидент произошел на улице Невельского. Ночной ураган оставил неприятные последствия, но владельцу припаркованного автомобиля явно повезло. Дерево сломалось и упало прямо в несколько сантиметрах от машины Chevrolet Niva.

Многие новосибирцы написали, что Нива – просто счастливица. Однако в комментариях заметили неправильную парковку на газоне.

«По моему это след -"УДАЧИ'»;

«Это природа предупредила о вреде парковки на газоне»;

«Счастливчик».

Напомним, в четверг, 21 июля Новосибирск накрыло грозой и молниями. После природного явления городские жители начали делиться фотографиями в соцсетях. На красивых кадрах виднелись облака, похожие на женскую грудь.

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