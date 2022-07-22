Рухнувшее дерево чуть не пришибло автомобиль Chevrolet в Новосибирске

По словам горожан, инцидент произошел на улице Невельского. Ночной ураган оставил неприятные последствия, но владельцу припаркованного автомобиля явно повезло. Дерево сломалось и упало прямо в несколько сантиметрах от машины Chevrolet Niva.
Многие новосибирцы написали, что Нива – просто счастливица. Однако в комментариях заметили неправильную парковку на газоне.
«По моему это след -"УДАЧИ'»;
«Это природа предупредила о вреде парковки на газоне»;
«Счастливчик».
Напомним, в четверг, 21 июля Новосибирск накрыло грозой и молниями. После природного явления городские жители начали делиться фотографиями в соцсетях. На красивых кадрах виднелись облака, похожие на женскую грудь.