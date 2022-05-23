Горячую воду отключат в Октябрьском и Первомайском районах Новосибирска с 24 мая

Отключение горячей воды будет продолжаться по 31 мая. В это время гражданам рекомендуют посещать общественные бани, чтобы помыться, либо нагревать воду с помощью кипятильника, но нагревать большое количество воды с помощью чайника опасно – это может привести к замыканию электричества и в дальнейшем к пожару.