Горячую воду отключат в Октябрьском и Первомайском районах Новосибирска с 24 мая

Отключение горячей воды будет продолжаться по 31 мая. В это время гражданам рекомендуют посещать общественные бани, чтобы помыться, либо нагревать воду с помощью кипятильника, но нагревать большое количество воды с помощью чайника опасно – это может привести к замыканию электричества и в дальнейшем к пожару.
Всего под отключения горячей воды попадает 27 улиц в двух районах города.
Горячее водоснабжение отключат на ул. Лазурной, ул. Доватора, ул. Волочаевской, ул. В. Высоцкого, ул. Татьяны Снежиной, ул. Виталия Потылицына, ул. Выборной, ул. Вилюйской, ул. Рябиновой, ул. Ключ-Камышенское Плато, ул. Кленовой, ул. Заречной, ул. Марата, ул. 2-й Марата, ул. Красный Факел, ул. Пожарского, ул. Первомайской, ул. Аксенова, ул. Чапаева, ул. Героев Революции, ул. Шмидта, ул. Баумана, ул. Маяковского, ул. Физкультурной, ул. Марии Ульяновой, ул. Тельмана, ул. Эйхе.