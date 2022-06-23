Сколько потратят на возведение Дзержинской линии метро в Новосибирске: названа сумма

Градоначальник пояснил, что метрополитен невозможно продлить без господдержки. На возведение Дзержинской линии потребуется свыше 26 миллиардов рублей.
«Мы уже подготовили проект, который готовы принять на Госэкспертизу после одобрения финансирования за счет федерального бюджета. Ещё нужно подготовить смету по строительству депо», - сказал Локоть во время доклада.
Представители мэрии объяснили, что продление метрополитена необходимо столице Сибири. Новые ветки помогут разгрузить улицы, а также обеспечат транспортную доступность в отдаленные районы города.