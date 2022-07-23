В Новосибирске сняли покрытие с легендарного купола НОВАТа

В театре говорят, что демонтаж "чешуи" купола – регулярная процедура. Ее выполняют для того, чтобы отреставрировать отдельные фрагменты покрытия

С купола Новосибирского театра оперы и балеты сняли верхний чешуйчатый слой покрытия. Это необходимо для того, чтобы "освежить" отдельные фрагменты кровли. После реставрационных работ их вернут на место. Такую процедуру проводят регулярно, это не касается работ, которые проводят в рамках капитального ремонта, пишет издание НГС со ссылкой на заместителя гендиректора театра по связям с общественностью Александра Савина. Ранее НОВАТ объявлял тендер на ремонт купола, стоимость работ оценена в 1,1 млрд рублей.

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