Мэрия закупит гирлянды на 5,5 млн рублей для украшения центра Новосибирска

Мэрия закупит гирлянды на 5,5 млн рублей для украшения центра Новосибирска
Мэрия закупит гирлянды на 5,5 млн рублей для украшения центра Новосибирска
Сегодня, 12:49ГородФото: pixabay.com
Светодиоды протянут по всему Красному проспекту и небольшому участку на Октябрьской магистрали.

Мэрия Новосибирска приобретет 100 уличных гирлянд на сумму 5,5 миллионов рублей для украшения центра города. Департамент строительства и архитектуры объявил аукцион на поставку.

Из документа следует, что размеры новых светодиодных гирлянд будут составлять не менее 12 метров. На каждой третьей перетяжке повесят светящийся шар.

Городские власти хотят закупить всего 100 иллюминаций. Планируется, что их протянут от домов № 24 и № 13 по Красному проспекту до мэрии. Часть из гирлянд повесят на Октябрьской магистрали.

Заявки принимают на аукцион до 4 мая. Гирлянды должен поставить победитель в течение месяца.

Материалы по теме:
Новосибирск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы