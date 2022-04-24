Мэрия закупит гирлянды на 5,5 млн рублей для украшения центра Новосибирска

Мэрия Новосибирска приобретет 100 уличных гирлянд на сумму 5,5 миллионов рублей для украшения центра города. Департамент строительства и архитектуры объявил аукцион на поставку.
Из документа следует, что размеры новых светодиодных гирлянд будут составлять не менее 12 метров. На каждой третьей перетяжке повесят светящийся шар.
Городские власти хотят закупить всего 100 иллюминаций. Планируется, что их протянут от домов № 24 и № 13 по Красному проспекту до мэрии. Часть из гирлянд повесят на Октябрьской магистрали.
Заявки принимают на аукцион до 4 мая. Гирлянды должен поставить победитель в течение месяца.