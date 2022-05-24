Названы даты ближайших ярмарок в Новосибирске – где их проведут

Названы даты ближайших ярмарок в Новосибирске – где их проведут
Названы даты ближайших ярмарок в Новосибирске – где их проведут
Сегодня, 11:35ГородФото: Медиахолдинг1Mi

С 26 по 29 мая в Новосибирске пройдут ярмарки

В Новосибирске с четверга пройдут садоводческие и универсальные ярмарки, - называем адреса.

Ярмарки начнут работать с 26 по 29 мая. Часы работы – 10:00 до 16:00. Торговать будут в трех районах города.

Так, первая ярмарка состоится 26 и 27 мая на улице Трикотажной у дома №62. Универсальные ярмарки пройдут 28 мая на улице Физкультурной №7, 7 и 29 мая на площади Карла Маркса №1.

«Организации пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные товаропроизводители Новосибирска и Новосибирской области, владельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств представят ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров, а также товары для садоводов и огородников», — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

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