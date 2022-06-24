День города Новосибирска 2022 в парках: полная программа мероприятий в районах

Программу Дня города составили разнопланово – для молодежи, детей, спортсменов, для желающих поиграть в интеллектуальные игры и просто отдыхающих новосибирцев. Торжество пройдет в парках и скверах, а не на привычной нам площади Ленина. В праздновании поучаствуют все районы города, а для активного развлечения придется перемещаться по разным зонам в течение всего дня. Вы точно получите яркие впечатления и найдете развлечение по вкусу.
09:00 - городская зарядка с чемпионами.
10:00 - торжественное открытие Дня города.
10.30 – 20.30 - концертная программа
20.30 – 22.45 – концерт с участием звезд МузТВ.
22:45 - фестиваль фейерверков «Огни родного города».
Кроме того, в течение дня будут работать площадки спорта, кино на траве, фестиваль мороженного и молодёжные площадки.
В Центральном округе установят фотозоны. Там пройдет концертно-развлекательная программа, конкурсы, спортивные мероприятия, катание на лошадях.
10.00 - квест «Прогулка по Новосибирску»,
12.00 – виртуальная экскурсия,
12.00 - концертная программа «Краски города»,
16.00 - открытие сквера им О. К. Антонова.
На территории этого района в полном объеме пройдут интеллектуальные игры, творческие часы, концертно-игровая программа, концерт, книжные выставки, пешие прогулки.
Праздничная программа начнется с 14:00. Также в районе пройдут спортивные игры, торжественные церемонии, фестиваль молодежи и концерт.
На протяжении всего дня пройдет концерт, молодежная программа «НСК Life», игры и фейерверк.
На День города в районе пройдет турнир по мини-футболу, квест-игра и викторина.
В этот день с 10.00 до 14.00 пройдет только праздничная спортивная программа.