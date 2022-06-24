День города Новосибирска 2022 в парках: полная программа мероприятий в районах

26 июня 2022 года Новосибирск отметит свой 129-й День рождения. Празднование пройдет с размахом: звезды Муз-ТВ Гузель Хасанова, Анатолий Цой и группа Reflex выступят на главной сцене, а вечером прогремит ярчайший фейерверк. Где отметят главное событие года и полная программа мероприятий – в материале Atas.info.

Программу Дня города составили разнопланово – для молодежи, детей, спортсменов, для желающих поиграть в интеллектуальные игры и просто отдыхающих новосибирцев. Торжество пройдет в парках и скверах, а не на привычной нам площади Ленина. В праздновании поучаствуют все районы города, а для активного развлечения придется перемещаться по разным зонам в течение всего дня. Вы точно получите яркие впечатления и найдете развлечение по вкусу. Фото: atas.info Праздничная программа на 129-летие в Новосибирске 2022 Фейерверк в День города Новосибирска 2022: кому лучше не ходить на набережную 1. Михайловская набережная 09:00 - городская зарядка с чемпионами. 10:00 - торжественное открытие Дня города. 10.30 – 20.30 - концертная программа 20.30 – 22.45 – концерт с участием звезд МузТВ. 22:45 - фестиваль фейерверков «Огни родного города». Кроме того, в течение дня будут работать площадки спорта, кино на траве, фестиваль мороженного и молодёжные площадки. Часть программы на набережной - это основная площадка торжества Фото: мэрия Новосибирска 2. Театральный и Первомайский сквер В Центральном округе установят фотозоны. Там пройдет концертно-развлекательная программа, конкурсы, спортивные мероприятия, катание на лошадях. Часть программы в центре Новосибирска Фото: мэрия Новосибирска 3. Дзержинский район 10.00 - квест «Прогулка по Новосибирску», 12.00 – виртуальная экскурсия, 12.00 - концертная программа «Краски города», 16.00 - открытие сквера им О. К. Антонова. Полная программа мероприятия Фото: мэрия Новосибирска 4. Калининский район На территории этого района в полном объеме пройдут интеллектуальные игры, творческие часы, концертно-игровая программа, концерт, книжные выставки, пешие прогулки. Часть программы Фото: мэрия Новосибирска 5. Кировский район Праздничная программа начнется с 14:00. Также в районе пройдут спортивные игры, торжественные церемонии, фестиваль молодежи и концерт. Вся программа торжества Фото: мэрия Новосибирска 6. Ленинский район На протяжении всего дня пройдет концерт, молодежная программа «НСК Life», игры и фейерверк. Полная программа Дня города Фото: мэрия Новосибирска 7. Первомайский район На День города в районе пройдет турнир по мини-футболу, квест-игра и викторина. Вся программа праздника Фото: мэрия Новосибирска 8. Советский район В этот день с 10.00 до 14.00 пройдет только праздничная спортивная программа. Звезды Муз-ТВ: стало известно, кто выступит на День города-2022 в Новосибирске

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