День города Новосибирска 2022 в парках: полная программа мероприятий в районах

День города Новосибирска 2022 в парках: полная программа мероприятий в районах
День города Новосибирска 2022 в парках: полная программа мероприятий в районах
24 июня, 15:09ГородЭмилия КаплунскаяФото: atas.info
26 июня 2022 года Новосибирск отметит свой 129-й День рождения. Празднование пройдет с размахом: звезды Муз-ТВ Гузель Хасанова, Анатолий Цой и группа Reflex выступят на главной сцене, а вечером прогремит ярчайший фейерверк. Где отметят главное событие года и полная программа мероприятий – в материале Atas.info.

Программу Дня города составили разнопланово – для молодежи, детей, спортсменов, для желающих поиграть в интеллектуальные игры и просто отдыхающих новосибирцев. Торжество пройдет в парках и скверах, а не на привычной нам площади Ленина. В праздновании поучаствуют все районы города, а для активного развлечения придется перемещаться по разным зонам в течение всего дня. Вы точно получите яркие впечатления и найдете развлечение по вкусу.

Фото:atas.info

Праздничная программа на 129-летие в Новосибирске 2022

1. Михайловская набережная

09:00 - городская зарядка с чемпионами.

10:00 - торжественное открытие Дня города.

10.30 – 20.30 - концертная программа

20.30 – 22.45 – концерт с участием звезд МузТВ.

22:45 - фестиваль фейерверков «Огни родного города».

Кроме того, в течение дня будут работать площадки спорта, кино на траве, фестиваль мороженного и молодёжные площадки.

Часть программы на набережной - это основная площадка торжества
Фото:мэрия Новосибирска

2. Театральный и Первомайский сквер

В Центральном округе установят фотозоны. Там пройдет концертно-развлекательная программа, конкурсы, спортивные мероприятия, катание на лошадях.

Часть программы в центре Новосибирска
Фото:мэрия Новосибирска

3. Дзержинский район

10.00 - квест «Прогулка по Новосибирску»,

12.00 – виртуальная экскурсия,

12.00 - концертная программа «Краски города»,

16.00 - открытие сквера им О. К. Антонова.

Полная программа мероприятия
Фото:мэрия Новосибирска

4. Калининский район

На территории этого района в полном объеме пройдут интеллектуальные игры, творческие часы, концертно-игровая программа, концерт, книжные выставки, пешие прогулки.

Часть программы
Фото:мэрия Новосибирска

5. Кировский район

Праздничная программа начнется с 14:00. Также в районе пройдут спортивные игры, торжественные церемонии, фестиваль молодежи и концерт.

Вся программа торжества
Фото:мэрия Новосибирска

6. Ленинский район

На протяжении всего дня пройдет концерт, молодежная программа «НСК Life», игры и фейерверк.

Полная программа Дня города
Фото:мэрия Новосибирска

7. Первомайский район

На День города в районе пройдет турнир по мини-футболу, квест-игра и викторина.

Вся программа праздника
Фото:мэрия Новосибирска

8. Советский район

В этот день с 10.00 до 14.00 пройдет только праздничная спортивная программа.

Сюжеты:
День города 2022
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