Хедлайнером концерта ко Дню города в Новосибирске станет диджей Леонид Руденко

Хедлайнером концерта ко Дню города в Новосибирске станет диджей Леонид Руденко
Хедлайнером концерта ко Дню города в Новосибирске станет диджей Леонид Руденко
24 июня, 18:39ГородФото: Сиб.фм
Радио Рекорд в День города Новосибирска 26 июня 2022 года организует концерт, главным хедлайнером которого станет известный диджей Леонид Руденко. Об этом пишет Сиб.фм.

Для выступления DJ Руденко подготовят сцену у ТРК «Ройял Парк». Потанцевать и послушать музыку на площадке Радио Рекорд приглашает всех новосибирцев в праздничный день с 12 до 22 часов.

Также на территории торгового центра будут разыгрывать призы, устраивать турниры и игры.

Стоит отметить, Леонид Руденко является одним из самых популярных диджеев в России. Он много лет работал с зарубежными звёздами и нашими артистами.

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