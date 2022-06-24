Хедлайнером концерта ко Дню города в Новосибирске станет диджей Леонид Руденко

Для выступления DJ Руденко подготовят сцену у ТРК «Ройял Парк». Потанцевать и послушать музыку на площадке Радио Рекорд приглашает всех новосибирцев в праздничный день с 12 до 22 часов.
Также на территории торгового центра будут разыгрывать призы, устраивать турниры и игры.
Стоит отметить, Леонид Руденко является одним из самых популярных диджеев в России. Он много лет работал с зарубежными звёздами и нашими артистами.
Генеральный партнер Дня города: Новосибирский завод «Сибирское стекло» – крупнейший в России производитель стеклотары.
Стеклотара – одна из самых безопасных и экологичных упаковок! Перерабатывать ее можно бесконечно! Сибирское стекло — системообразующее предприятие Новосибирской области и крупнейший производитель стеклотары за Уралом, это крупнейший утилизатор стеклобоя на территории Сибири и готов принимать до 200 тыс. тонн стекольных отходов в год.
Официальный партнер проекта: Группа Компаний АВТОЛИГА Группа компаний Автолига является крупнейшим дилером на территории Сибири, в портфеле группы в настоящее время 9 брендов, два дилерских центра, ГК «Автолига» является официальным дилером известных автомобильных брендов, таких как: УАЗ, Ford, Peugeot, Citroen, Isuzu Пикапы, грузовые Isuzu, FAW, Chery, Chevrolet и HAVAL.
Официальный партнер проекта: клиника «Претор». Ваше здоровье – наша работа!
Партнер праздничного концерта ко Дню города: Сеть книжных магазинов «Читай-город», которая поможет вам найти сотни поводов для счастья, саморазвития и хорошего настроения. Вас ждут новинки и бестселлеры, любимая классика, остросюжетные детективы и увлекательные романы, популярные комиксы и манга.
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