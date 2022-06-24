Хедлайнером концерта ко Дню города в Новосибирске станет диджей Леонид Руденко

Радио Рекорд в День города Новосибирска 26 июня 2022 года организует концерт, главным хедлайнером которого станет известный диджей Леонид Руденко. Об этом пишет Сиб.фм.

Стоит отметить, Леонид Руденко является одним из самых популярных диджеев в России. Он много лет работал с зарубежными звёздами и нашими артистами.

Также на территории торгового центра будут разыгрывать призы, устраивать турниры и игры.

Для выступления DJ Руденко подготовят сцену у ТРК «Ройял Парк». Потанцевать и послушать музыку на площадке Радио Рекорд приглашает всех новосибирцев в праздничный день с 12 до 22 часов.

Генеральный партнер Дня города: Новосибирский завод «Сибирское стекло» – крупнейший в России производитель стеклотары.

Стеклотара – одна из самых безопасных и экологичных упаковок! Перерабатывать ее можно бесконечно! Сибирское стекло — системообразующее предприятие Новосибирской области и крупнейший производитель стеклотары за Уралом, это крупнейший утилизатор стеклобоя на территории Сибири и готов принимать до 200 тыс. тонн стекольных отходов в год.

Официальный партнер проекта: Группа Компаний АВТОЛИГА Группа компаний Автолига является крупнейшим дилером на территории Сибири, в портфеле группы в настоящее время 9 брендов, два дилерских центра, ГК «Автолига» является официальным дилером известных автомобильных брендов, таких как: УАЗ, Ford, Peugeot, Citroen, Isuzu Пикапы, грузовые Isuzu, FAW, Chery, Chevrolet и HAVAL.

Официальный партнер проекта: клиника «Претор». Ваше здоровье – наша работа!

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