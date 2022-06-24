Жители Новосибирска снова смогут посетить Заельцовский парк 25 июня

Жители Новосибирска снова смогут посетить Заельцовский парк 25 июня
Жители Новосибирска снова смогут посетить Заельцовский парк 25 июня
24 июня, 15:20ГородАлександр КондратьевФото: Анатолий Локоть
Заельцовский парк в Новосибирске откроют после ремонтных работ для посетителей 25 июня 2022 года – там будет торжественное открытие.

Любимое многими горожанами место распахнет свои ворота уже в 11:00. Однако там были выполнены еще не все работы, но городские власти решили впустить людей пораньше в честь Дня города, который будет праздноваться в воскресенье, 26 июня.

Парк возле ледовой арены тоже будет скоро открыт – пока планы ложатся на октябрь 2022 года, но все может быть иначе.

Стоит отметить, что на реконструкцию парка ушло более 200 млн рублей. Теперь там есть красивые дорожки, контейнеры для мусора и уборки за собаками, различные площадки и многое другое.

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