Огромные тазы груздей собрали жители Новосибирска после обильных дождей

Новосибирцы собрали целые тазы и ванны груздей

Жители Новосибирска поделились фотографиями собранного урожая грибов. Груздей в этом сезоне очень много, о чем рассказали в группе «Грибы и грибные места».

Ольга К. рассказала в беседе с Atas.info, что после прошедших ливней в лесу наросло много груздей. Однако обильной влаги все еще не хватает для подберезовиков. «Ходила две недели назад за грибами в бор – пришла с полупустым ведерком. Обидно было. А вот на днях нашла такую удачу – полянки в лесу полны груздей. Собрала, засолила уже даже», рассказала грибник-любитель Ольга К. Проанализировав комментарии группы, стало ясно, что больше всего груздей собирают на Ключ-Камышенском плато, в Кудряшовском бору, Раздольном, около села Сарапулка и в Верх-Туле. Напомним, ранее любимый гриб алкоголиков нашли в лесу под Новосибирском. Белый навозник удивительный гриб по своей форме и свойствам. В природе существует несколько разновидностей этого дикороса и практически все они считаются несъедобными.

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