Огромные тазы груздей собрали жители Новосибирска после обильных дождей

Огромные тазы груздей собрали жители Новосибирска после обильных дождей
Огромные тазы груздей собрали жители Новосибирска после обильных дождей
Вчера, 10:51ГородФото: Дмитрий Тростников / atas.info

Новосибирцы собрали целые тазы и ванны груздей

Жители Новосибирска поделились фотографиями собранного урожая грибов. Груздей в этом сезоне очень много, о чем рассказали в группе «Грибы и грибные места».

Ольга К. рассказала в беседе с Atas.info, что после прошедших ливней в лесу наросло много груздей. Однако обильной влаги все еще не хватает для подберезовиков.

«Ходила две недели назад за грибами в бор – пришла с полупустым ведерком. Обидно было. А вот на днях нашла такую удачу – полянки в лесу полны груздей. Собрала, засолила уже даже»,

рассказала грибник-любитель Ольга К.

Проанализировав комментарии группы, стало ясно, что больше всего груздей собирают на Ключ-Камышенском плато, в Кудряшовском бору, Раздольном, около села Сарапулка и в Верх-Туле.

Напомним, ранее любимый гриб алкоголиков нашли в лесу под Новосибирском. Белый навозник удивительный гриб по своей форме и свойствам. В природе существует несколько разновидностей этого дикороса и практически все они считаются несъедобными.

Материалы по теме:
Новосибирскпоследние новостиНовосибирская областьгрибылес
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы