Новый поселок «Белая база» с триатлон-парком начали строить под Новосибирском

Новый поселок «Белая база» с триатлон-парком начали строить под Новосибирском
Новый поселок «Белая база» с триатлон-парком начали строить под Новосибирском
Сегодня, 05:51ГородФото: Медиахолдинг1Mi
Застройщик планирует углубить и очистить озеро и организовать на его берегу пирс и пляж.

В Новосибирской области начали строить новый поселок «Белая база». Как пишет НГС, сейчас там нет жилых домов, однако уже имеется 11 мостов, 9 из которых автомобильные, а 2 – пешеходные.

По словам девелопера микрорайона «Пригородный простор» Алексея Кузнецова, уже с 5 апреля со стороны поселка Речник произойдет залповый сброс воды. Долина наполнится водой сама, а ее облик напомнит пейзажи Голландии. В каналах будет скапливаться вода и там можно рыбачить. Чтобы вода накапливалась, там установлены насосы.

Помимо этого, в концепцию поселка входит и открытый триатлон-парк с тремя дистанциями. Внутри парка будет остров, на котором хотят построить спортивный центр. Также застройщик планирует углубить и очистить озеро и организовать на его берегу пирс и пляж.

Всего по проекту в поселке находятся 880 участков для строительства частных домов. Сейчас участки снабжают коммуникациями, электричеством, газом, водопроводом и центральной канализацией. В продаже находятся 32 участка стоимостью от 1 до 1,5 млн рублей.

Материалы по теме:
2022строительствопарк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы