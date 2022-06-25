День города 26 июня 2022 в Новосибирске – праздники в районах: куда пойти с ребенком

День города 26 июня 2022 в Новосибирске – праздники в районах: куда пойти с ребенком
День города 26 июня 2022 в Новосибирске – праздники в районах: куда пойти с ребенком
Вчера, 13:00ГородЭмилия КаплунскаяФото: pixabay.com
129-й День рождения встретит Новосибирск 26 июня 2022 года. Яркая праздничная программа запланирована по всем районам города. Мероприятие пройдет масштабно для всех отдыхающих – спортсменов, интеллектуалов, молодежи, а также для детей. Куда можно сходить с ребенком в Новосибирске на День города, – в материале Atas.info

В этом году на День города подготовили десятки разных площадок для развлечений. Торжество распланировано на весь день, а вечером можно даже послушать концерт со звездами Муз-ТВ. С детьми можно сходить на фестиваль мороженого, покататься на лошадях, а также поучаствовать в специальных игровых программах, - смотрим вместе самые интересные места по районам города.

Михайловская набережная

Это одна из главных площадок для проведения Дня города 26 июня. Первое по-настоящему бодрое мероприятие у главной сцены - городская зарядка с чемпионами. Если ваш ребенок спортивный или вы хотите настроиться на насыщенный день, почему бы не размяться вместе с остальными новосибирцами? Зарядка начнется в 09.00 и закончится ровно через час – в 10.00.

Главная сцена на Михайловской набережной
Фото:Дмитрий Тростниковatas.info

После торжественного открытия Дня города, на Михайловской набережной откроется целый ряд спортивных секций. В основном они для взрослых, но и для детей найдется местечко. Например, в течение всего дня будет работать секция «Праздник детства». Что именно там будут делать – не разглашается, оттого и более интересней.

Не менее долгожданное мероприятие для детей - Фестиваль мороженного. Он будет работать до 18 часов вечера. Не только дети, но и взрослые с удовольствием порадуются вкусному лакомству.

Фото:pixabay.com

Еще из интересного - праздничная молодежная площадка и кино на траве в Нарымском сквере. Может вам и вашим детям придется событие по вкусу. Обязательно проверьте, вдруг и правда интересно.

Центральный округ

В 14.00 на улице Каменская пройдет концертно-развлекательная программа, конкурсы и различные спортивные мероприятия. На Красном проспекте в программе указано мероприятие «День города».

Дзержинский район

В этом районе пройдет не так много интересных мероприятий для детей. В программе указаны концерты и открытие сквера О.К. Антонова. Из интересного только концертная программа «Краски города» в сквере им. М. И. Калинина.

Постер на День города Новосибирска
Фото:Дмитрий Тростниковatas.info

Калининский район

В этом районе будут работать на открытых площадках игровые островки для детей и взрослых. Из интересного – праздничная-концертная программа «Здесь Родины моей начало…». Можно сходить на пешую прогулку по улице Б. Хмельницкого «Дворцовые тайны», а также посетить книжную выставку «Галерея выдающихся новосибирцев».

Музей «На Богданке» предлагает экскурсии по выставкам музеям, но только по заявкам. В парке «Сосновый бор» с 12.00 до 18.00 пройдет программа «Мой Новосибирск родной».

Фото:Дмитрий Тростниковatas.info

Ленинский район

По программе в этом районе в 18.00 начнется праздничный концерт «Любимый город», Самое главное событие – это праздничный фейерверк в парке имени Кирова (22.50 – 23.00).

Первомайский район

Одним из интересных событий, которое проведут в этом районе – это квест-игра «Дальневосточный экспресс» у сквера Дома молодежи, а также турнир по мини-футболу на стадионе «Локомотив». На этом из интересных событий, где можно прийти с детьми – все. Можно заглянуть в соседние районы, где программа более насыщенная.

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