День города 26 июня 2022 в Новосибирске – праздники в районах: куда пойти с ребенком

В этом году на День города подготовили десятки разных площадок для развлечений. Торжество распланировано на весь день, а вечером можно даже послушать концерт со звездами Муз-ТВ. С детьми можно сходить на фестиваль мороженого, покататься на лошадях, а также поучаствовать в специальных игровых программах, - смотрим вместе самые интересные места по районам города.
Это одна из главных площадок для проведения Дня города 26 июня. Первое по-настоящему бодрое мероприятие у главной сцены - городская зарядка с чемпионами. Если ваш ребенок спортивный или вы хотите настроиться на насыщенный день, почему бы не размяться вместе с остальными новосибирцами? Зарядка начнется в 09.00 и закончится ровно через час – в 10.00.
После торжественного открытия Дня города, на Михайловской набережной откроется целый ряд спортивных секций. В основном они для взрослых, но и для детей найдется местечко. Например, в течение всего дня будет работать секция «Праздник детства». Что именно там будут делать – не разглашается, оттого и более интересней.
Не менее долгожданное мероприятие для детей - Фестиваль мороженного. Он будет работать до 18 часов вечера. Не только дети, но и взрослые с удовольствием порадуются вкусному лакомству.
Еще из интересного - праздничная молодежная площадка и кино на траве в Нарымском сквере. Может вам и вашим детям придется событие по вкусу. Обязательно проверьте, вдруг и правда интересно.
В 14.00 на улице Каменская пройдет концертно-развлекательная программа, конкурсы и различные спортивные мероприятия. На Красном проспекте в программе указано мероприятие «День города».
В этом районе пройдет не так много интересных мероприятий для детей. В программе указаны концерты и открытие сквера О.К. Антонова. Из интересного только концертная программа «Краски города» в сквере им. М. И. Калинина.
В этом районе будут работать на открытых площадках игровые островки для детей и взрослых. Из интересного – праздничная-концертная программа «Здесь Родины моей начало…». Можно сходить на пешую прогулку по улице Б. Хмельницкого «Дворцовые тайны», а также посетить книжную выставку «Галерея выдающихся новосибирцев».
Музей «На Богданке» предлагает экскурсии по выставкам музеям, но только по заявкам. В парке «Сосновый бор» с 12.00 до 18.00 пройдет программа «Мой Новосибирск родной».
По программе в этом районе в 18.00 начнется праздничный концерт «Любимый город», Самое главное событие – это праздничный фейерверк в парке имени Кирова (22.50 – 23.00).
Одним из интересных событий, которое проведут в этом районе – это квест-игра «Дальневосточный экспресс» у сквера Дома молодежи, а также турнир по мини-футболу на стадионе «Локомотив». На этом из интересных событий, где можно прийти с детьми – все. Можно заглянуть в соседние районы, где программа более насыщенная.