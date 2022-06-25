День города 26 июня 2022 в Новосибирске – праздники в районах: куда пойти с ребенком

В этом году на День города подготовили десятки разных площадок для развлечений. Торжество распланировано на весь день, а вечером можно даже послушать концерт со звездами Муз-ТВ. С детьми можно сходить на фестиваль мороженого, покататься на лошадях, а также поучаствовать в специальных игровых программах, - смотрим вместе самые интересные места по районам города.