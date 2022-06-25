День города Новосибирска 2022 салют на левом берегу: где и во сколько начало

Салют прогремит в Саду Кирова на День города-2022 в Новосибирске

В День города Новосибирска 26 июня 2022 года жителей левобережья порадуют множеством праздничных программ. А на главной площадке в центре левого берега, в Парке Кирова, прогремит салют. О том, куда можно сходить на торжество – читайте на Atas.info.

Салюты на левом берегу Новосибирска в День города-2022 В Саду Кирова новосибирцам представят программу, посвященную Дню города – это игры, спортивные состязания, концерты. В это время горожан будут развлекать мероприятиями в парке «Затулинский». А вечером в 22:50 все соберутся на фейерверк в парке им. Кирова. Вечером, в 18:00, на улице Забалуева, 47 в ДК «СТМ» состоится концерт «Любимый город». Куда сходить с детьми в левобережье города Днем всех жителей левого берега приглашают на масштабные игры, мастер-классы и турниры в ТЦ «Сан Сити», которые проведут на всех этажах комплекса с 12:00 до 20:00. На 1 этаже гостей будут встречать ростовые куклы. Также развернут фотобудки, а ещё сибиряки смогут поиграть там в настольные игры и попробовать себя в роли художника. Весь день детишек будут развлекать фокусами и розыгрышами. На 2 этаже из поролоновых кубиков семьи смогут смастерить дом или трон, а потом посоревноваться в игре «Перенеси предмет». Фото: Медиахолдинг1Mi В 14:00 начнется Египетский квест (7+), а в 18:00 Тайная комната» (7+) по миру Гарри Поттера. Также новосибирцев ждут в гости на шоу мыльных пузырей, чемпионат по киберспорту на приставках и турнир по картингу.

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