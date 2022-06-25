День города Новосибирска 2022 салют на левом берегу: где и во сколько начало

День города Новосибирска 2022 салют на левом берегу: где и во сколько начало
День города Новосибирска 2022 салют на левом берегу: где и во сколько начало
Вчера, 11:03ГородФото: Медиахолдинг1Mi

Салют прогремит в Саду Кирова на День города-2022 в Новосибирске

В День города Новосибирска 26 июня 2022 года жителей левобережья порадуют множеством праздничных программ. А на главной площадке в центре левого берега, в Парке Кирова, прогремит салют. О том, куда можно сходить на торжество – читайте на Atas.info.

Салюты на левом берегу Новосибирска в День города-2022

В Саду Кирова новосибирцам представят программу, посвященную Дню города – это игры, спортивные состязания, концерты. В это время горожан будут развлекать мероприятиями в парке «Затулинский». А вечером в 22:50 все соберутся на фейерверк в парке им. Кирова.

Вечером, в 18:00, на улице Забалуева, 47 в ДК «СТМ» состоится концерт «Любимый город».

Куда сходить с детьми в левобережье города

Днем всех жителей левого берега приглашают на масштабные игры, мастер-классы и турниры в ТЦ «Сан Сити», которые проведут на всех этажах комплекса с 12:00 до 20:00. На 1 этаже гостей будут встречать ростовые куклы. Также развернут фотобудки, а ещё сибиряки смогут поиграть там в настольные игры и попробовать себя в роли художника. Весь день детишек будут развлекать фокусами и розыгрышами.

На 2 этаже из поролоновых кубиков семьи смогут смастерить дом или трон, а потом посоревноваться в игре «Перенеси предмет».

Фото:Медиахолдинг1Mi

В 14:00 начнется Египетский квест (7+), а в 18:00 Тайная комната» (7+) по миру Гарри Поттера. Также новосибирцев ждут в гости на шоу мыльных пузырей, чемпионат по киберспорту на приставках и турнир по картингу.

Материалы по теме:
НовосибирскНовосибирская областьсалютДень городапраздник
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы