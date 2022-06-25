День города Новосибирска 26 июня 2022 – вся программа на Михайловской набережной

День города Новосибирска 26 июня 2022 – вся программа на Михайловской набережной
День города Новосибирска 26 июня 2022 – вся программа на Михайловской набережной
Вчера, 12:35ГородФото: atas.info
День города в Новосибирске отметят в воскресенье, 26 июня 2022 года, в скверах, парках, а самые крупные события ожидаются на Михайловской набережной. Для детей подготовили различные фестивали и игры, а для взрослых турниры и концерты с участием звезд «Муз-ТВ». Представляем полную программу празднования по часам.

Новосибирцев приглашают начать праздничный день с бодрящей зарядки, которую проведет на набережной олимпийский чемпион в 09:00 утра 26 июня. У горожан будет до часа времени, чтобы переодеться и вновь прийти на Михайловскую на торжественное открытие. В 10:00 -10:30 новосибирские власти поздравят сибиряков с Днем города и дадут старт веселью.

Программа в День города Новосибирска на Михайловской набережной по часам:

На набережной до полудня, 15:00 часов, развернут спортивную площадку, где детки и взрослые смогут испытать свои силы на гонке с препятствиями «Сибирский предел». Также самым спортивным городским жителям выпадет возможность выполнить нормативы ГТО и поучаствовать в турнире по баскетболу.

Также на площадки разыграют кубок города по армрестлингу. В это время ребятишек развлекут на фестивале мороженного. Этот сладкий десерт будет литься рекой до 18:00.

Фото:pixabay.com

Для любителей пострелушек на набережной развернут площадку тира «727».

В середине дня на место торжества прибудут музыканты Новосибирского Дома джаза. Музыка будет звучать отовсюду, а танцевать можно везде, где душе угодно.

Концерт звезд «Муз-ТВ» и салют на Михайловской набережной

В 20:30 часов всех новосибирцев соберут у главной сцены Михайловской набережной, ведь там начнется масштабный и зрелищный концерт звезд МузТВ. Выступят Анатолий Цой, Гузель Хасанова и группа «Рефлекс».

Фото:Медиахолдинг1Mi

А в 22:45 начнутся залпы салюта в небе над Новосибирском, которые можно увидеть с набережной. Как отметили в мэрии – это будет самый грандиозный фестиваль фейерверков в мегаполисе.

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