Новосибирск оказался лучше Парижа по безопасности городов

Новосибирск обогнал Париж по уровню безопасности в городе, но в разделе загрязнения воздуха столица Сибири вошла лишь в топ-50. Информацию предоставил сервис Numbeo.

Областная столица заняла 231 место по качеству жизни – Новосибирск опередил Канберру, Аделаиду, а ниже в рейтинге находятся Бангкок, Шанхай, Рио-Де-Жанейро, Тегеран и другие. Бизнес здесь не самый лучший – по покупательской способности всего на 207 месте, уступая Сиэтлу. А вот безопасность в городе неплохая – столица Сибири заняла 148 место, а Париж находится лишь на 195 строчке, Чикаго – на 227 месте. Медицина в Новосибирске занимает 211 месте по городам, миллионник уступил Тайбэю, Чиангмаю и Сеулу. Стоимость жизни оценивается в Новосибирске на 129 месте – первые в рейтинге Базель, Цюрих и Женеве. Стоит отметить, что в последние годы в Новосибирске действительно улучшилась безопасность, но преступлений все равно еще множество - часто происходят грабежи, избиения, изнасилования и даже убийства. Не мало преступлений и в клубной части города.

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