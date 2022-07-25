Новосибирская область вошла в топ регионов РФ по численности среднего класса

Новосибирская область вошла в топ регионов РФ по численности среднего класса
Новосибирская область вошла в топ регионов РФ по численности среднего класса
Вчера, 13:35ГородАлександр КондратьевФото: Павел Мирошников
Новосибирская область оказалась почти в середине рейтинга российских регионов по численности жителей в условиях среднего класса – её обогнали ближайшие регионы Сибири.

В тройку призеров вошли Ямало-Ненецкий автономный округ с долей семей, относящихся к среднему классу на уровне 46,6%. Магаданская область и Чукотка – с 37,1% и 33,1%.

Интересно, что Москва заняла лишь восьмое место, а сибирские регионы – Красноярский край и Томская области заняли 12 и 17-е места. Новосибирской области удалось достичь лишь 31-го места и 10% долей семей средней класса.

Стоит отметить, что средним классом считают людей с доходами, на которые могут купить квартиру или автомобиль для своей семьи, а также тех, кто имеет большой уровень потребления, пишут РИА Новости.

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