Новосибирская область вошла в топ регионов РФ по численности среднего класса

В тройку призеров вошли Ямало-Ненецкий автономный округ с долей семей, относящихся к среднему классу на уровне 46,6%. Магаданская область и Чукотка – с 37,1% и 33,1%.
Интересно, что Москва заняла лишь восьмое место, а сибирские регионы – Красноярский край и Томская области заняли 12 и 17-е места. Новосибирской области удалось достичь лишь 31-го места и 10% долей семей средней класса.
Стоит отметить, что средним классом считают людей с доходами, на которые могут купить квартиру или автомобиль для своей семьи, а также тех, кто имеет большой уровень потребления, пишут РИА Новости.