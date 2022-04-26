Альпинистов привлекли к ремонту теплотрассы под Октябрьским мостом в Новосибирске

Альпинистов привлекли к ремонту теплотрассы под Октябрьским мостом в Новосибирске
Альпинистов привлекли к ремонту теплотрассы под Октябрьским мостом в Новосибирске
Сегодня, 17:14ГородФото: СГК Новосибирск
Капитальный ремонт этого участка теплотрассы не проводили уже более полувека.

В Новосибирске отремонтирует старейшую теплотрассу под полотном Октябрьского моста при помощи промышленных альпинистов. По данным СГК, работы начали уже во вторник, 26 апреля.

Специалистам предстоит провести капитальный ремонт 943 метров трубопровода диаметром 700 мм под Октябрьским мостом. К слову, таких масштабных работ на этом участке не было с 1960 года.

«Ремонт теплотрассы позволит улучшить качество теплоснабжения 465 многоквартирных домов, 75 детских образовательных учреждений, 58 лечебных и 23 вузов», - сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК).

Альпинисты уже начали менять коммуникации на высоте 30 метров. Также на участок пригнали баржу, с которой подают строительные материалы и инструменты. Стоимость всех работ оценили в 76 млн рублей.

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